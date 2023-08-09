Rusya'dan Beşiktaş taraftarının uykularını kaçıracak Aboubakar teklifi

Spartak Moskova, Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar'a talip oldu. Rus ekibinin, satın alma opsiyonuyla Kamerunlu golcüyü kiralamak istediği belirtilirken, siyah-beyazlıların 6 milyon euronun altında bir teklifi kabul etmeyeceği iddia edildi. Beşiktaş taraftarı ise yaptığı yorumlarda, çok sevdikleri Aboubakar'ın her ne pahasına olursa olsun takımda tutulması gerektiğini ifade etti.