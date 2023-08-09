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Rusya'dan Beşiktaş taraftarının uykularını kaçıracak Aboubakar teklifi

Spor Haberleri

Spartak Moskova, Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar'a talip oldu. Rus ekibinin, satın alma opsiyonuyla Kamerunlu golcüyü kiralamak istediği belirtilirken, siyah-beyazlıların 6 milyon euronun altında bir teklifi kabul etmeyeceği iddia edildi. Beşiktaş taraftarı ise yaptığı yorumlarda, çok sevdikleri Aboubakar'ın her ne pahasına olursa olsun takımda tutulması gerektiğini ifade etti.

Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Aboubakar'a sürpriz bir talip çıktı. Rus ekibi Spartak Moskova'nın Kamerunlu golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçeceği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ'IN TALEBİ 6 MİLYON EURO

Sport24.ru sitesinde yer alan habere göre; Spartak Moskova, Vincent Aboubakar'ı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor. Beşiktaş'ın ise deneyimli santrfor için Rus ekibinden 6 milyon euro bonservis talep ettiği ifade edildi.

GEÇEN SEZON ŞOV YAPTI

Geçen sezon ara transfer döneminde Beşiktaş'a imza atan Aboubakar, siyah-beyazlı takımla çıktığı 28 maçta 17 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

Haberler.com - Spor

Vincent Aboubakar Spartak Moskova Beşiktaş Spor Haberler

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Yorumlar (2)

VATOZZ:

Bence 60 milyon Euro

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VATANSEVER:

ABOUBAKAR EN AŞAĞI 45 MİLYON ÖURO

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