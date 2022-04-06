Ruslar servet değerinde teklifle kapıyı çaldı! Fenerbahçe, lig değiştiriyor - Haberler

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Ruslar servet değerinde teklifle kapıyı çaldı! Fenerbahçe, lig değiştiriyor

Haberler.com - Spor
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Ukrayna'ya savaş ilan ettikten sonra Euroleague'den men edilen Rusya, yeni bir lig kurmak için kolları sıvadı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan CSKA Moskova Başkanı Andrey Vatutin, "Rus kulüpleri gelecek sene Euroleague'e alınmazsa kendi ligimizi kuracağız. Yeni lig için Fenerbahçe'ye de teklif götürdük. Toplamda 100 milyon euro dağıtılacak." dedi. Sarı-lacivertlilerin bu teklif karşısında vereceği cevap merakla bekleniyor.

Ruslar, Fenerbahçe'nin kapısını çarpıcı bir teklifle çaldı. Ukrayna işgali sonrası Euroleague'den men edilen Rus takımları, yeni bir lig kurmaya hazırlanıyor. Konuya ilişkin konuşan CSKA Moskova Başkanı Andrey Vatutin, Fenerbahçe'ye teklif götürdüklerini açıkladı.

Ruslar servet değerinde teklifle kapıyı çaldı! Fenerbahçe, lig değiştiriyorAndrey Vatutin

"FENERBAHÇE'YE TEKLİF GÖTÜRDÜK"

Akşam'ın Sırp basınından aktardığı habere göre, CSKA Başkanı Andrey Vatutin yaptığı açıklamada, "Rus kulüpleri gelecek sene Euroleague'e alınmazsa kendi ligimizi kuracağız. Yeni lig için Fenerbahçe'ye de teklif götürdük. Burada kulüpler Euroleague'den en az 4 kat daha fazla gelir elde edecek. Toplamda 100 milyon euro dağıtılacak." ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Spor

Cska Moskova, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Haberler

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