Ruslar servet değerinde teklifle kapıyı çaldı! Fenerbahçe, lig değiştiriyor

Ruslar, Fenerbahçe'nin kapısını çarpıcı bir teklifle çaldı. Ukrayna işgali sonrası Euroleague'den men edilen Rus takımları, yeni bir lig kurmaya hazırlanıyor. Konuya ilişkin konuşan CSKA Moskova Başkanı Andrey Vatutin, Fenerbahçe'ye teklif götürdüklerini açıkladı.

Andrey Vatutin

"FENERBAHÇE'YE TEKLİF GÖTÜRDÜK"

Akşam'ın Sırp basınından aktardığı habere göre, CSKA Başkanı Andrey Vatutin yaptığı açıklamada, "Rus kulüpleri gelecek sene Euroleague'e alınmazsa kendi ligimizi kuracağız. Yeni lig için Fenerbahçe'ye de teklif götürdük. Burada kulüpler Euroleague'den en az 4 kat daha fazla gelir elde edecek. Toplamda 100 milyon euro dağıtılacak." ifadelerini kullandı.

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