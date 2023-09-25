Haberler

Rumenler para koparmanın peşinde! Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet ettiler

Spor Haberleri

Galatasaray'ın Olimpiu Morutan transferinde bonusları ödemediğini iddia eden Rumen ekibi FCSB, FIFA'ya şikayette bulundu. Önümüzdeki günlerde konuya ilişkin kararın çıkması bekleniyor.

FCSB, Galatasaray'ın Morutan transferinde bonusları ödemediği gerekçesiyle FIFA'nın kapısını çaldı. Rumen ekibi, 1 milyon euroluk bonusun taraflarına ödenmesini bekliyor.

FCSB SOLUĞU FIFA'DA ALDI

Rumen gazeteci Emanuel Roşu'nun haberine göre; Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne kalması durumunda FCSB'ye Morutan için 1 milyon euro daha bonus ödeyecekti. Sarı-kırmızılıların bu parayı ödemediğini belirten FCSB, FIFA'ya şikayette bulundu.

Rumenler para istiyor! Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet ettiler

GALATASARAY PARAYI ÖDEMEYİ REDDEDİYOR

Galatasaray cephesi ise Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalınmadan önce Morutan ile yolların ayrıldığını belirterek, bu bedelin ödenemeyeceğini savundu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Olimpiu Morutan MKE Ankaragücü Galatasaray Spor Haberler

title