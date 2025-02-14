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Ruken Tek, Vallagarina Kros Yarışması'nda Birinci Oldu

Ruken Tek, Vallagarina Kros Yarışması'nda Birinci Oldu
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İtalya'da düzenlenen 47'nci Vallagarina Uluslararası Kros Yarışması'nda kadınlar 5 bin 300 metrede birinci olan milli atlet Ruken Tek, memleketi Batman'da yeni hedefleri için antrenmanlara başladı.

İtalya'da 47'ncisi düzenlenen Vallagarina Uluslararası Kros Yarışması'nda birinci olan milli atlet Ruken Tek, döndüğü memleketi Batman'da yeni hedeflerine ulaşmak için antrenmanlara başladı.

Dünya Atletizm Birliği Uluslararası Turu'nun bronz kategori organizasyonları arasında yer alan etkinliğe katılan Ruken, kadınlarda 5 bin 300 metrede 19.00'lık derecesiyle ilk sırada yer alma başarısı gösterdi.

Memleketi Batman'a kupa ile dönen Ruken Tek, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü yerleşkesindeki altyapı tesislerinde yeni hedefleri için çalışmalara başladı.

Milli atlet, basın mensuplarına, Batman'a kupa ile dönmenin gururunu yaşadığını belirtti.

Yarışı ilk 1 kilometreden sonra hep önde götürdüğünü ve şampiyon olduğunu ifade eden Ruken Tek, "Yarış 5 bin 300 metreden oluşuyordu ve ben 19 dakikada bitirdim. Dört ay süreyle çift antrenmanlarla ve güzel bir disiplinle bu yarışı kazandım. Bir sonraki hedefim temmuz ayında düzenlenecek Dünya Üniversiteler Şampiyonası'nda madalya kazanmak. Batmanlı kızlara rol model olmak istiyorum." diye konuştu.

TPAO Batman Bölge Müdürü Murat Karataş da Petrolspor Kulübünün 1960 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından kurulduğunu hatırlatarak, kulübün bünyesinde binden fazla sporcu bulunduğunu aktardı.

Karataş, Ruken Tek'in elde ettiği başarıdan gurur duyduklarını, bu başarıda emeği bulunan hocalarını da tebrik ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Spor
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