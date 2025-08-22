Rui Vitoria: Türkiye'de Zor Bir Maç Bizi Bekliyor

PANATHİNAİKOS Teknik Direktörü Rui Vitoria, maç sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye'de kendilerini daha zor bir maç beklediğini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk maçında kendi sahasında Samsunspor ile karşılaşan Panathinaikos, maçı 2-1 kazandı. Maçın ardından Panathinaikos Teknik Direktörü Rui Vitoria açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE'DE ZOR BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR

Samsunspor'un birebirde çok iyi savunma yaptığını ifade eden Panathinaikos Teknik Direktörü Rui Vitoria, "Bir hücum oyuncusu alarak daha çok ceza sahasına yakın olabildik ekstra oyuncularla. Diğer yandan Calabria'nin oyuna girmesiyle beraber sağ tarafı daha iyi kullanabildik, daha iyi hareket edebildik, daha iyi orta kesebildik, daha iyi pas kullandık. Bu şekilde hücumumuz daha da rahatladı. 1-0 gerideyken 2 topumuz direkten döndü. Ancak bu şekilde 2 gol bulabildik. Türkiye'de zor bir maç bizi bekliyor, bu kesin bir şey. Sonuçta takım buna uyum sağlamak zorunda. 1 haftamız var. Bugünkü maçı daha iyi analiz edeceğiz ve diğer maça hazır olacağız" dedi.