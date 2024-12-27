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Rüdiger ve Modric, kameralar karşısında Arda Güler ecel teri döktürdü

Rüdiger ve Modric, kameralar karşısında Arda Güler ecel teri döktürdü
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Real Madrid, resmi YouTube kanalında Rüdiger, Modric ve Arda Güler'in "Whisper Challenge" oynadığı bir video yayınladı. eğlenceli dakikalara sahne olan videoda takım arkadaşları Arda'ya ecel teri döktürdü. Milli futbolcunun bu anları, kısa sürede viral oldu.

Real Madrid, resmi YouTube kanalında Rüdiger, Modric ve milli futbolcumuz Arda Güler'in yer aldığı üyelere özel bir video yayınladı.

RUDIGER VE MODRIC, ARDA'YI ZORLADI

İspanyol devinin 3 yıldızı birbirleriyle "Whisper Challenge" (Dudak okuma yarışması) oynadı. Eğlenceli anlara sahne olan videoda Arda'nın Rüdiger ve Modric'in soruları karşısında zorlandığı anlar kısa sürede etkileşim yağmuruna tutuldu.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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