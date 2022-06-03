Royal Hastanesi Bandırmaspor - İstanbulspor maçının ardından - Haberler

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Bundan sonra aynı gücümüzle, yine aynı kimlikle yarışmaya devam edeceğiz" dedi.

Spor Toto 1'inci Lig play-off final karşılaşmasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 mağlup eden İstanbulspor, Süper Lig'e yükselen son takım oldu. Karşılaşmanın ardından Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Mustafa Gürsel, İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ve İstanbulsporlu İbrahim Yılmaz'ın basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada attığı iki golle takımının Süper Lig'e yükselmesinde önemli rol oynayan İstanbulsporlu İbrahim Yılmaz, "Son bir aydır çok düşünüyordum, gece uyurken hep bu anı düşünüyordum bugün de iki gol atmak bana kısmet oldu. Çok mutluyum, hiçbir zaman unutamayacağım bir andı iki gol de, şampiyonluk da. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok emek verdik, çok zorlandık buraya gelene kadar ama kimse yılmadı. Çok emindik şampiyon olacağımızdan herkesi çok tebrik ediyorum. İnşallah bunu doyasıya kutlayacağız" ifadelerini kullandı.