Rotayı ezeli rakibe çevirdi! Kaan Ayhan geldiği gibi gidiyor
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Devre arasında Galatasaray'a imza atan milli stoper Kaan Ayhan, sezon sonunda takımdan ayrılma kararı aldı. Beklediği süreleri alamayan Kaan, Beşiktaş'ın gündeminde.
Galatasaray'da devre arasında büyük umutlarla transfer ettiği Kaan Ayhan'da sonuç hayal kırıklığı oldu. Umduğu süreyi alamayan Kaan, takımdan ayrılma kararı aldı.
Abdülkerim ve Nelsson'un yokluğunda şans verilen Kaan, Okan Buruk'un gözüne giremedi. Milli futbolcu için geleceği için kararsız.
Kaan Ayhan, Galatasaray'a imza atmadan önce Beşiktaş ve Trabzonspor'dan teklif almıştı. Milli futbolcunun önümüzdeki sezon Süper Lig'de kalma ihtimali kuvvetli görülüyor.
Kaan, Galatasaray formasıyla şu ana kadar yalnızca 4 resmi maçta oynadı. 182 dakika süre alan tecrübeli stoper, Türkiye Kupası'nda 1 gol attı.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023