Rosier öfkeyle boğazına yapışmıştı! İşte Bakasetas'ın boynunun içler acısı son hali

Trabzonspor-Beşiktaş maçının son dakikalarında Rosier, Bakasetas'ın boynunu sıkmıştı. Karşılaşma sonunda röportaj vermek için kamera karşısına çıkan Yunan futbolcunun boynundaki çizikler dikkat çekti. Pozisyonda Rosier'e kırmızı değil, sarı kart çıkması ise eleştiri aldı.