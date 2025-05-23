Röportaj verdiği sırada çatışma çıktı

Röportaj verdiği sırada çatışma çıktı
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Röportaj verdiği sırada çatışma çıktı
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Bir dönem Barcelona'da forma giyen Vasco da Gama'nın yıldız oyuncusu Philippe Coutinho, bir röportaj sırasında silah sesleriyle sarsıldı. Olay, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Cidade de Deus mahallesinde yaşandı. Coutinho'nun, seslerin kaynağını fark ettikten sonra endişelendiği görüldü.

Bir dönem Barcelona'da da forma giyen Vasco da Gama'nın yıldızı Philippe Coutinho, Globo'ya verdiği röportaj sırasında silah sesleriyle sarsıldı. 32 yaşındaki oyuncu o anlarda şaşkınlığın gizleyemedi.

BİR ANDA ÇATIŞMA ÇIKTI

Vasco da Gama'nın Medya Günü'nde yaşanan olay Brezilya'da büyük yankı uyandırdı. Kulübün yıldız ismi Philippe Coutinho, Globo ile yaptığı röportaj sırasında aniden duyulan silah sesleriyle şaşkına döndü.

SESLERİ DUYUNCA ENDİŞELENDİ

Olay, Rio de Janeiro'nun Batı Bölgesi'nde yer alan Cidade de Deus mahallesinde, Moacyr Barbosa Eğitim Merkezi yakınlarında gerçekleşti. Globo'nun haberine göre, bölgede yaşanan silahlı saldırılar röportajın iki kez kesilmesine neden oldu. Görüntülerde ilk başta tepki vermeyen Coutinho'nun, seslerin kaynağını fark ettikten sonra endişelendiği görüldü.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSeyyar Kapakçı:

Hani aq biz niye göremiyoruz

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