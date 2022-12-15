Ronaldo'yu yedek bırakmıştı! Portekiz'de bir devir son buldu
Spor Haberleri
2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finalde havlu atan Portekiz'de teknik direktör Fernando Santos'la yollar ayrıldı. Santos, Ronaldo'yu yedek bırakarak eleştirileri üzerine çekmişti.
Çeyrek finalde Fas'a 1-0 kaybederek 2022 Dünya Kupası'ndan elenen Portekiz'de Fernando Santos'un akıbeti merak ediliyordu. Fernando Santos'un Portekiz'deki hikayesi bitti.
RONALDO'YU YEDEK BIRAKTI
Ronaldo'yu yedek oturtan Santos, Portekizli yıldızın hayranları tarafından büyük eleştiri almıştı. Santos'un Ronaldo ile dostluğu ve Portekiz kariyeri bu turnuvayla kapanmış oldu.
ŞAMPİYONLUK YAŞADI
2014'te göreve getirilen Santos, 2016 Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk yaşamıştı. Şampiyonluğun Santos üstünde bir etkisi kalmadı.
Sizce 2022 Dünya Kupası şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) December 15, 2022