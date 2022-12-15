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Ronaldo'yu yedek bırakmıştı! Portekiz'de bir devir son buldu

Spor Haberleri

2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finalde havlu atan Portekiz'de teknik direktör Fernando Santos'la yollar ayrıldı. Santos, Ronaldo'yu yedek bırakarak eleştirileri üzerine çekmişti.

Çeyrek finalde Fas'a 1-0 kaybederek 2022 Dünya Kupası'ndan elenen Portekiz'de Fernando Santos'un akıbeti merak ediliyordu. Fernando Santos'un Portekiz'deki hikayesi bitti.

RONALDO'YU YEDEK BIRAKTI

Ronaldo'yu yedek oturtan Santos, Portekizli yıldızın hayranları tarafından büyük eleştiri almıştı. Santos'un Ronaldo ile dostluğu ve Portekiz kariyeri bu turnuvayla kapanmış oldu.

Ronaldo'yu yedek bırakmıştı! Portekiz'de bir devir resmen kapandı

ŞAMPİYONLUK YAŞADI

2014'te göreve getirilen Santos, 2016 Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk yaşamıştı. Şampiyonluğun Santos üstünde bir etkisi kalmadı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Cristiano Ronaldo Fernando Santos Portekiz Spor Haberler

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