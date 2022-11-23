Ronaldo'ya teklif edilen para uyku kaçırır! Bunu reddetmesi imkansız

Manchester United'dan ayrılan Cristiano Ronaldo'yu Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ısrarlı şekilde istiyor. Alman ve İspanyol basınında çıkan haberlere göre Ronaldo'ya iki senelik 240 milyon euroluk teklif yapıldı.

Portekiz ile Dünya Kupası'nda olan Cristiano Ronaldo, Manchester United'la sözleşmesini karşılıklı feshederek herkesi şaşırttı. Cristiano Ronaldo'yu isteyen takımların bu haberle iştahı kabardı.

DAHA ÖNCE DE GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Pies Morgan'a röportaj veren Ronaldo, Suudi Arabistan'dan 250 milyon euroya yakın bir teklif geldiğini açıklamıştı. Portekizli starın boşa çıkmasıyla bu teklif yinelendi.

PEŞİNİ BIRAKMIYORLAR

Marca kaynaklı haber, dünya basınını salladı. Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın Ronaldo'ya iki sezon için 240 milyon euro önerdiği ortaya çıktı. Portekizli yıldızın bu teklife nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu.