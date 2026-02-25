Ronaldo ve sevgilisinden milyonlarca beğeni alan paylaşım
Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodríguez, saunada yoga yaptıkları anları paylaştı. Çiftin spor yaptığı görüntüler, kısa sürede büyük ilgi topladı ve binlerce beğeni ile yorum aldı. Ronaldo ve Georgina'nın fit görüntüleri ve disiplinli yaşam tarzları, takipçilerinin dikkatini bir kez daha çekti.
