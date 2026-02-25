Ronaldo ve sevgilisinden milyonlarca beğeni alan paylaşım

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodríguez, saunada yoga yaptıkları anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Çiftin birlikte spor yaptığı görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü. Paylaşım, binlerce beğeni ve yorum aldı. Ronaldo ve Georgina'nın fit görüntüleri ile disiplinli yaşam tarzı bir kez daha takipçilerinin dikkatini çekti.