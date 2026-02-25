Haberler

Ronaldo ve sevgilisinden milyonlarca beğeni alan paylaşım

Güncelleme:
Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodríguez, saunada yoga yaptıkları anları paylaştı. Çiftin spor yaptığı görüntüler, kısa sürede büyük ilgi topladı ve binlerce beğeni ile yorum aldı. Ronaldo ve Georgina'nın fit görüntüleri ve disiplinli yaşam tarzları, takipçilerinin dikkatini bir kez daha çekti.

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodríguez, saunada yoga yaptıkları anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Çiftin birlikte spor yaptığı görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü. Paylaşım, binlerce beğeni ve yorum aldı. Ronaldo ve Georgina'nın fit görüntüleri ile disiplinli yaşam tarzı bir kez daha takipçilerinin dikkatini çekti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti

Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNetherill:

kimse ronaldoya bakmamıştır eminim.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

