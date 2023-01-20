Ronaldo'nun kulağına söylediklerinden sonra Ramos'un gözleri fal taşı gibi açıldı! Hemen harekete geçti

Al Nassr-Al Hilal karması ile PSG'nin karşı karşıya geldiği mücadelenin öncesinde Cristiano Ronaldo, tünelde Sergio Ramos'u küpelerini çıkarması için uyardı. Küpelerinin farkında olmayan deneyimli futbolcu, hemen harekete geçerek küpelerini çıkardı.

Ronaldo ile Messi'yi karşı karşıya getiren maç öncesi soyunma odası koridorunda, Ronaldo ile eski takım arkadaşı Sergio Ramos arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

RONALDO VE MESSI BOŞ GEÇMEDİ

Büyük heyecana sahne olan maçta goller 3. dakikada Lionel Messi, 34. ve 45+5. dakikalarda Cristiano Ronaldo, 43. dakikada Marquinhos, 53. dakikada Serigo Ramos, 57. dakikada Hyun-Soo Jang, 60. dakikada Kylian Mbappe, 78. dakikada Ekitike ve 90+4. dakikada Anderson Talisca'dan geldi. Maçı Paris Saint-Germain 5-4 kazanırken karşılaşma öncesi Ronaldo ile Ramos arasında yaşananlar sosyal medyada ilgi çekti.

RONALDO, RAMOS'U UYARDI

Mücadele öncesi soyunma odası koridorunda Real Madrid'den eski takım arkadaşı Ramos ile selamlaşan Cristiano Ronaldo, deneyimli futbolcuyu küpelerini çıkarması için uyardı. Küpelerinin farkında olmayan Ramos büyük şaşkınlık yaşarken, hemen küpelerini çıkardı.