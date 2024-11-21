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Ronaldo'nun "İnterneti sallayacak" dediği gizemli konuğu belli oldu

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Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Youtube kanalındaki bir sonraki konuğunun kim olacağı merakla bekleniyordu. Lionel Messi'nin konuk olacağı tahminleri yapılsa da, Ronaldo'nun bir sonraki konuğunun Mr. Beast olduğu ortaya çıktı.

Youtube dünyasına hızlı bir giriş yapan Cristiano Ronaldo'nun bir sonraki konuğunun kim olduğu belli oldu. Lionel Messi'yi bekleyenler büyük hayal kırıklığına uğradı.

"İNTERNETİ SALLAYACAK" DEMİŞTİ

Ronaldo, geçen günlerde yaptığı açıklamada, bir sonraki konuğu ile birlikte izlenme rekorları kıracaklarını iddia etmişti. Ronaldo'nun bu açıklamasının ardından Lionel Messi'nin yıldız ismin konuğu olabileceği düşünülmüştü. Portekizli yıldızın bir sonraki konuğunun Mr. Beast olacağı öğrenilirken, Lionel Messi'yi bekleyenler hayal kırıklığına uğradı.

Dijital dünyanın tanınan isimlerinden biri olan Mr. Beast'in YouTube kanalında 331 milyon abonesi var. Kısa sürede milyonlarca aboneye ulaşan Ronaldo'nun YouTube kanalı an itibarıyla 67 milyondan fazla aboneye sahip.

Ronaldo'nun
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCem Bozkurt:

Bizene kardeşim.. Ulan bizim ülkenin ekonomisinden tut yargısına kadar herşeyi haber niteliğinde.. Brakın onun bunun boş muhabbetlerinide kendimizden ders çıkartabilecek haberler çıkartın.

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