Ronaldo'nun eski sevgilisinden yıllar sonra gelen itiraf: Bana çok para teklif edildi
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Gemma Atkinson, yıllar sonra ilginç bir iddia ortaya attı. Atkinson, Ronaldo hakkında olumsuz konuşmak için kendisine para teklif edildiğini ancak bunu reddettiğini belirtti.
- Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Gemma Atkinson, ayrıldıktan sonra Ronaldo hakkında kötü şeyler söylemesi için kendisine çok para teklif edildiğini belirtti.
- Gemma Atkinson, para teklifini reddettiğini çünkü Ronaldo hakkında söyleyecek olumsuz bir şeyi olmadığını ifade etti.
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Gemma Atkinson, ayrılık sürecine dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Atkinson, Ronaldo hakkında olumsuz konuşması için kendisine para teklif edildiğini söyledi.
"OLUMLSUZ HİÇBİR ŞEYİM YOKTU"
Atkinson, "Ayrıldığımızda, onun hakkında kötü şeyler söylemem için bana çok para teklif edildi, ama reddettim çünkü onun hakkında söyleyecek olumsuz hiçbir şeyim yoktu" ifadelerini kullandı.
Ünlü model ve sunucu, bu sözleriyle ayrılığın ardından spekülasyon yaratmayı tercih etmediğini vurguladı.