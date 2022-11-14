Ronaldo istenmeyen adam ilan edildi! Dünyanın konuştuğu sözleri sonrası tarihi ceza kapıda

Manchester United ve teknik direktör Erik ten Hag için dünya gündemine oturan açıklamalarda bulunan Cristiano Ronaldo için rekor ceza kapıda. Portekizli yıldıza uygulanacak yaptırımı konuşmak için bir araya gelecek Manchester United yönetiminin, Cristiano Ronaldo'ya 1 milyon poundun üzerinde bir ceza vermesi bekleniyor. Öte yandan dünyaca ünlü futbolcuyu, takım arkadaşları ve taraftarların da kulüpte istemediği belirtiliyor.

Cristiano Ronaldo'nun İngiliz basınına verdiği röportaj sonrası yer yerinden oynadı. Kulübü ve teknik direktörünü sert sözlerle eleştiren Portekizli yıldız için Manchester United yaptırım uygulamaya hazırlanıyor.

1 MİLYON POUNDUN ÜZERİNDE CEZA ALACAK

MetroSport'ta yer alan habere göre, Cristiano Ronaldo'nun açıklamaları sonrası toplanacak Manchester United yönetimi, Portekizli yıldıza 1 milyon poundun üzerinde bir ceza verecek.

TAKIM ARKADAŞLARI VE TARAFTARLAR SIRT ÇEVİRDİ

Öte yandan Cristiano Ronaldo'nun Manchester United için söylediklerine tepki gösteren taraftarlar, Portekizli yıldızı artık takımda istemiyor. Takım arkadaşlarının da sırt çevirdiği dünyaca ünlü futbolcunun nasıl bir yol haritası izleyeceği ise merak konusu oldu.

RONALDO NE DEMİŞTİ?

Cristiano Ronaldo verdiği röportajın en dikkat çeki kısmında, "Manchester United bana ihanet etti. Eric ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü o bana saygı duymuyor. Bana saygı göstermeyen birine ben de saygı duymam! Çok fazla üzerime geldiler, beni sürekli ayrılmam için zorladılar. Kötü gidişatın sorumlusu benmişim gibi gösterildim. Sadece teknik direktör değil kulübün çevresindeki bazı kişilerce bu yapıldı. İhanete uğramış gibi hissettim." ifadelerini kullanmıştı.