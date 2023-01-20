Ronaldo ile Messi'nin maçını izleyenler gördüklerinden sonra hemen kanalı değiştirdi

Ronaldo ile Messi'yi karşı karşıya getiren Al Nassr-Al Hilal karması ile Paris Saint-Germain maçını Fransız devi, YouTube kanalından canlı yayınladı. İki yıldız futbolcu da 62. dakikaya gelindiğinde sahayı terk ederken, o ana kadar büyük bir izleyici kitlesine ulaşan kanalın Ronaldo ve Messi oyundan çıktıktan sonra bir anda 350 binden fazla izleyici kaybetmesi dikkat çekti.

Paris Saint-Germain'in Al Nassr ile Al Hilal takımlarının oluşturduğu karmayı 5-4 yendiği maça, Messi ile Ronaldo damga vurdu. Attıkları gollerle maça damga vuran iki futbolcu, oyun alanını terk ettikten sonra ise izleyiciler kanal değiştirdi.

RONALDO VE MESSİ OYUNDAN ÇIKTI

Maçı YouTube kanalından canlı yayınlayan Fransız devi, büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Ancak karşılaşmanın 61. dakikasında Cristiano Ronaldo ve 62. dakikada ise Lionel Messi'nin oyundan çıkması sonrası ibre tersine döndü.

350 BİNDEN FAZLA KİŞİ YAYINI KAPATTI

PSG'nin YouTube canlı yayını iki futbolcunun oyundan çıkması sonrası bir anda 350 binden fazla izleyici kaybetti. Böylece izleyicilerin büyük kısmının Ronaldo ve Messi'yi izlemek için yayını takip ettiği ortaya çıktı.