Ronaldo için Portekiz'de sandığa gittiler! Çıkan sonuca kimse inanamadı

Dünya Kupası'nda son 16 turunda İsviçre ile karşılaşacak Portekiz'de taraftarların büyük bir kısmı Cristiano Ronaldo'nun ilk 11'de oynamasını istemiyor. Portekiz basınında yapılan ankette çıkan sonuç herkesi şaşırttı.

2022 Dünya Kupası H Grubu'nda lider çıkan Portekiz'de tartışma konusu yine Cristiano Ronaldo. Attığı penaltı golü dışında girdiği pozisyonları değerlendiremeyen 37 yaşındaki yıldızın eski günlerinden uzak olduğu herkesin dilinde.

HOCAYA BOZUŞTU

Ronaldo, Güney Kore maçında kendisini dinlendirmek isteyen hocasına ters çıkıp maça ilk 11'de başladı. 65. dakikada ise oyundan alındı. Ronaldo'nun hocası Fernando Santos'a gösterdiği tavırlar da dikkat çekti.

ANKET YAPTILAR

Portekiz medyasının önde gelen sitelerinden A Bola, "Ronaldo oynasın mı oynamasın mı?" şeklinde bir anket açtı. Anketten çıkan sonuç ise herkesi şaşırttı. "Ronaldo oynamasın" şıkkının oranı tam yüzde 70 oldu. İyi bir jenerasyon yakalayan Portekiz'de 37 yaşındaki futbolcuya yer bulmanın sıkıntısı yaşanıyor.

"Ronaldo oynamalı mı" sorusuna "Hayır" cevabını verenlerin oranı %70