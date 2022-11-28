Ronaldo finale yürüyor! Portekiz güle oynaya turladı

Portekiz, Uruguay'ı Bruno Fernandes'in golleriyle mağlup ederek Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

GOL RONALDO'DAN ALINDI

54. dakikada Portekiz'in bulduğu gol tartışma yarattı. Bruno Fernandes'in açtığı ortaya kafasını uzatan Ronaldo, golün sahibi olarak yazıldı. 6 dakika sonra ise gol Ronaldo'dan alınıp Bruno Fernandes'e verildi. Bruno, son dakikalarda çalan penaltıyı da gole çevirerek Double yaptı.