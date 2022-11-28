Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ronaldo finale yürüyor! Portekiz güle oynaya turladı

Spor Haberleri

Dünya Kupası H Grubu'nda Uruguay'ı 2-0 mağlup eden Portekiz son 16 turuna yükseldi. Final hedefleyen Ronaldo, ilk etabı başarıyla geçti.

Portekiz, Uruguay'ı Bruno Fernandes'in golleriyle mağlup ederek Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Ronaldo finale yürüyor! Portekiz güle oynaya turladı

GOL RONALDO'DAN ALINDI

54. dakikada Portekiz'in bulduğu gol tartışma yarattı. Bruno Fernandes'in açtığı ortaya kafasını uzatan Ronaldo, golün sahibi olarak yazıldı. 6 dakika sonra ise gol Ronaldo'dan alınıp Bruno Fernandes'e verildi. Bruno, son dakikalarda çalan penaltıyı da gole çevirerek Double yaptı.

Ronaldo finale yürüyor! Portekiz güle oynaya turladı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Cristiano Ronaldo Portekiz Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title