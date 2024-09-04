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Ronaldo en sonunda isyan etti: İlk ben giderim

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Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, kariyerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Suudi Arabistan takımı Al Nassr'da oynayan Ronaldo, milli takıma gelmek ve Uluslar Ligi'ni kazanmak için motivasyonu olduğunu ifade etti. Eleştirilere karşılık veren Ronaldo, "Eğer katkı sağlayamayacağımı hissedersem, ilk ben giderim" dedi.

Kariyerine Suudi Arabistan takımı Al Nassr'da devam eden dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Portekiz Milli Takımı hakkında konuşan Ronaldo, "Milli takıma gelmek ve Uluslar Ligi'ni kazanmak için motivasyonum var. Daha önce kazandık, yine kazanmak istiyoruz" dedi.

Portekiz'in Euro 2024'ün çeyrek finalinde Fransa'ya kaybetmesinin ardından eleştirilen 39 yaşındaki yıldız futbolcu, "Eğer katkı sağlayamayacağımı hissedersem, ilk ben giderim" dedi. Eleştirililer için de konuşan yıldız, ''Eleştiri olmazsa ilerleme de olmaz. Bu her zaman böyleydi. Şimdi mi değişecek? Değişmeyecek'' ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (1)

Hikmet Demirci:

Adam haklı beyler dağılın

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