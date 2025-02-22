Verilen kararı beğenmeyen Ronaldo sinirini 4. hakemden çıkardı

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al-Nassr'ın Al-Ettifaq'a 3-2 mağlup olduğu maçta, takım arkadaşına gösterilen kırmızı karta çok sinirlenen Cristiano Ronaldo öfkesini 4. hakemden çıkardı.

TEPKİ ÇEKEN KIRMIZI KART

Karşılaşmanın son anlarında Al-Nassr'ın yeni transferi Jhon Duran, rakibine yaptığı müdahale sonucu doğrudan kırmızı kart gördü. Ocak ayında Aston Villa'dan 64 milyon sterlin karşılığında transfer edilen Duran, rakibi Abdulelah Al-Malki'ye sert bir tokat attığı gerekçesiyle oyundan ihraç edildi. Al-Malki'nin, aldığı darbenin etkisini abartarak yerde yuvarlanması dikkat çekerken, hakem pozisyonu kırmızı kart ile cezalandırdı.

SİNİRDEN DELİYE DÖNDÜ

Bu kararın ardından sahada büyük bir tepki gösteren Cristiano Ronaldo, hakeme yoğun itirazda bulundu. Tecrübeli yıldız, hakemin kararını değiştirmesi için çaba sarf etti ancak sonuç alamadı. Öfkesini kontrol edemeyen Ronaldo, saha içinde kollarını savurarak tepkisini gösterdi, ardından yan hakeme itirazlarını sürdürdü ve topu orta noktadan tribünlere doğru tekmeledi.

UYARI CEZASI ALDI

Hakemin kararına sert şekilde karşı çıkan Ronaldo, saha kenarına yönelerek dördüncü hakeme de el kol hareketleriyle tepki gösterdi.