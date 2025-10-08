Ronaldo'dan emeklilik açıklaması

Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, kariyerinin sonuna dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Portekiz Futbol Federasyonu tarafından ödüle layık görülen yıldız oyuncu, tören sırasında yaptığı konuşmada futbola olan tutkusunun devam ettiğini söyledi.

"AİLEM BIRAKMAMI SÖYLÜYOR"

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Nassr forması giyen 40 yaşındaki golcü, "Ailem artık bırakmam gerektiğini söylüyor. 'Zaten 900 küsur gol attın, neden 1000 yapmak istiyorsun?' diyorlar. Ama ben hala futbola tutkuyla bağlıyım. Kulübüme ve Milli Takım'a katkı sağlıyorum. Neden devam etmeyeyim ki?" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIM BENİM İÇİN ZİRVE"

Ronaldo, Portekiz Milli Takımı formasıyla geçirdiği yıllara da değindi:

"Milli Takım'da 22 yıldır oynuyorum, sanırım bu bile her şeyi anlatıyor. Bu formayı giymeye, kupalar kazanmaya, sahada olmaya duyduğum tutku asla azalmadı. Eğer elimde olsa sadece Milli Takım için futbol oynardım. Çünkü bu, bir futbolcu için zirvedir."

"ANIN TADINI ÇIKARMAK İSTİYORUM"

Kariyerinin son döneminde olduğunu kabul eden Ronaldo, artık her maçın ve anın tadını çıkarmak istediğini belirtti.

"Çok fazla yılım kalmadığını biliyorum ama kalan zamanı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Bittiğinde, her şeyimi verdiğimi bilerek ayrılacağım" diyen yıldız futbolcu, futbolu bırakmadan önce 1000 gol hedefine ulaşmak istediğini de ima etti.