Ronaldinho'nun Messi sözleri ülkesi Brezilya'da ortalığı karıştırdı: Yok edecek

Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, Dünya Kupası finalinde Arjantin'in Fransa'yı mağlup edeceğini belirtirken, "Messi, Fransa'yı yok edecek." dedi. Ronaldinho'nun bu sözleri ülkesi Brezilya'da hoş karşılanmadı. Brezilyalılar, ezeli rakip olarak gördükleri Arjantin'in kupayı kazanmasını istemiyor.

Dünya Kupası finalinde Arjantin ile Fransa'nın karşı karşıya geleceği maç öncesi Brezilyalı efsane futbolcu, Arjantin'in Messi önderliğinde mutlu sona ulaşacağını söyledi.

"FİNALDEN SONRA KESİNLİKLE YANINA GİDECEĞİM"

Ronaldinho yaptığı açıklamada, "Değerli arkadaşım Lionel Messi, bir futbolcudan daha fazlası. İlişkimize değer veriyorum ve ona her zaman enerjimden bir parça vermeye çalışıyorum. Finalden sonra da kesinlikle yanına gideceğim ve onu tebrik edeceğim." dedi.

"MESSI, FRANSA'YI YOK EDECEK"

Efsane futbolcu ayrıca, "Arjantin'in kazanacağından hiç şüphem yok. Messi, Fransa'yı yok edecek. Skor Arjantin lehine olacak ve Dünya Kupası'nı kazanacaklar." ifadelerini kullandı.