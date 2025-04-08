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Ronaldinho'dan "Sana en çok benzeyen futbolcu kim?" sorusuna bomba yanıt

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Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, "Şu anda sana en çok benzeyen oyuncu kim?" sorusuna yanıt verdi. 45 yaşındaki yıldız isim, "Bu konuda karşılaştırma yapmaktan pek hoşlanmıyorum. PSG'de Ousmane Dembele var. Onun biraz Brezilyalı tarzı var. Kafa karıştırıyor, çoğu zaman ne yapacağını tahmin etmek imkansız ve dahası çok gol atıyor" cevabını verdi.

Barcelona, Psg, Milan gibi dev kulüplerin formasını giyen Brezilyalı eski yıldız Ronaldinho, kendisine yöneltilen "Şu anda sana en çok benzeyen oyuncu kim?" sorusuna çok konuşulacak bir cevap verdi.

DEMBELE'NİN ADINI VERDİ

45 yaşındaki efsane, kendisi gibi hem Barcelona hem de Paris Saint-Germain'de forma giyen Ousmane Dembele ile ilgili övgü dolu sözler sarf etti. Brezilyalı eski yıldız, soruya "Daha çok eski takımlarımı ve Şampiyonlar Ligi'nde yer alan takımları takip ediyorum. Bu konuda karşılaştırma yapmaktan pek hoşlanmıyorum. Psg'de Ousmane Dembele var. Onun biraz Brezilyalı tarzı var. (Gülerek) Kafa karıştırıyor, çoğu zaman ne yapacağını tahmin etmek imkansız ve dahası çok gol atıyor" yanıtını verdi.

Ronaldinho'dan 'Sana en çok benzeyen futbolcu kim?' sorusuna bomba yanıt

DEMBELE'NİN SEZON PERFORMANSI

Ousmane Dembele, bu sezon PSG formasıyla tüm kulvarda toplamda 40 maça çıktı.Dembele, söz konusu karşılaşmalarda 32 gol attı ve 8 asist yaparak tam 40 gole katkı sağladı. 2023 yazında 50 milyon euro karşılığında Barcelona'dan Fransız devine transfer olan 27 yaşındaki futbolcunun takımıyla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Fransız yıldızın güncel piyasa değeri ise 75 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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