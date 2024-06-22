Romanya'yı 2-0 yenen Belçika, EURO 2024'teki ilk galibiyetini aldı

EURO2024 E Grubu ikinci maçında Belçika ile Romanya karşı karşıya geldi. Köln Stadyumu'nda oynanan maçı Belçika 2-0 yendi.

BELÇİKA RAHAT KAZANDI

Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Youri Tielemans ile 80. dakikada Kevin De Bruyne kaydetti.

LUKAKU ATTI, VAR'DAN DÖNDÜ

Belçika'da Romelu Lukaku, karşılaşmanın 63. dakikasında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi ancak VAR kontrolü sonrası gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

PUAN DURUMU

Maçı kazanan Belçika, ilk galibiyetini aldı ve puanını 3 yaptı. İlk maçını kazanan Romanya 3 puanda kaldı. Grubun diğer ekipleri Slovakya ve Ukrayna'nında üçer puanı bulunuyor.

GELECEK MAÇLAR

Grubun son maçlarında Belçika, Ukrayna ile karşılaşacak. Romanya ise Slovakya ile gruptan çıkma mücadelesi verecek.