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Romanya Ligi'nde Kritik Maç Beraberlikle Sona Erdi

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Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Petrolul Ploie?ti, Gheorghe Hagi'nin takımı Farul ile oynadığı maçta 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Ploie?ti, ligde uzun süredir yenilmeyen takım unvanını korudu.

ROMANYA Ligi'nde haftanın kritik maçı berabere bitti. Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Petrolul Ploie?ti ile Gheorghe Hagi'nin takımı Farul 1-1 berabere kaldı. Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu'nun da izlediği karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Mücadelede üstün oynayan taraf Ploie?ti olsa da konuk ekip, 61'inci dakikada bir dönem Kayserispor forması da giyen Alibec'in golüyle öne geçti. Ataklarını sıklaştıran ev sahibi Plioiesti, 83'üncü dakikada golü buldu. 1-1 biten mücadelenin ardından 14 puana ulaşan Ploie?ti 5'inci sıraya yükseldi. Hagi'nin takımı Farul ise 9 puanla 11'inci sırada yer aldı.

MEHMET TOPAL İLE LUCESCU GÖRÜŞTÜ

Mehmet Topal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Plioiesti, Romanya Ligi'nde en uzun süredir yenilmeyen takım oldu. Üst üste 7 maçını kaybetmeyen Ploiesti'yi Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu da yakın takibe aldı. Karşılaşma öncesinde Mehmet Topal ile görüşen deneyimli teknik adam başarılar dilerken, milli takıma futbolcu seçimi konusunda bazı isimler için Mehmet Topal'dan bilgi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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