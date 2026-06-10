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Romanya Galatasaraylılar Derneği, Hagi'nin de katıldığı etkinlikte şampiyonluğu kutladı

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Romanya Galatasaraylılar Derneği'nin düzenlediği etkinlikte, yaklaşık 300 taraftarın katılımıyla Galatasaray'ın 26. şampiyonluğu kutlandı. Programa Büyükelçi Özgür Kıvanç Altan, yönetici Ömer Sarıgül, yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu ile efsane futbolcu Gheorghe Hagi ve teknik direktör Razvan Lucescu katıldı. Ayrıca hayatını kaybeden eski teknik direktör Mircea Lucescu anıldı.

Romanya'da düzenlenen etkinlikte Galatasaray'ın 26. şampiyonluğu kutlandı.

Romanya Galatasaraylılar Derneği tarafından düzenlenen kutlama programına yaklaşık 300 taraftar katıldı.

Etkinliğe Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Sarıgül ve sarı-kırmızılıların yardımcı antrenörü İrfan Saraloğlu'nun yanı sıra Galatasaray'ın efsane futbolcularından Gheorghe Hagi ve Rumen teknik direktör Razvan Lucescu da katıldı.

Romanya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Ali Rıza Koska'nın konuşması ve plaket takdimiyle başlayan programda, hayatını kaybeden eski teknik direktör Mircea Lucescu da anıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Serkan Eruysal
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