Haberler

Voleybola olan ilgi artıyor

Voleybola olan ilgi artıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Gençlik Merkezi'nde Roman Koordinasyon Ofisi'nden gelen öğrenciler voleybol eğitimleri alarak spor yoluyla özgüven kazanıyor ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları ediniyor.

Roman koordinasyon ofisi öğrencileri Düzce Gençlik Merkezi'nde voleybol eğitimi alıyor.

Düzce'de gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sunmaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Roman Koordinasyon Ofisi'nden gelen öğrenciler, Düzce Gençlik Merkezi'nde voleybol eğitimlerine katılıyor. Uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde öğrenciler, voleybolun temel tekniklerini öğrenirken takım ruhu, disiplin ve fair-play anlayışı kazanma fırsatı buluyor.

Spor yoluyla özgüvenlerini artıran gençler, aynı zamanda sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinerek sosyal hayata daha aktif katılım sağlıyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler

Savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Deniz Çakır'dan dizi sektörüne sitem: Haksızlık bu

''Erkekler aynı kalıyor, yanındaki kadınlar güncelleniyor''
ABD'li büyükelçiden haddini aşan sözler: Nil'den Fırat'a kadar İsrail'in hakkı

Bak sen şu hadsizin ettiği laflara! Türkiye'yi de işin işine kattı
Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı

Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı
Zincir markette akılalmaz görüntü

Yine zincir market yine mide bulandıran görüntüler
Deniz Çakır'dan dizi sektörüne sitem: Haksızlık bu

''Erkekler aynı kalıyor, yanındaki kadınlar güncelleniyor''
Murat Yıldırım'ı zorlayan bayılma sahnesi! Partnerini kaldıramadı

Ünlü oyuncuyu zorlayan sahne! Defalarca denedi, sonunda dayanamadı
Yıldız Tilbe tansiyon hastalığı nedeniyle hastaneye başvurdu

Hayranlarını korkuttu