Romal Palmer Göztepe'de
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Göztepe, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Romal Palmer ile 4 yıllığına anlaştı.
Göztepe, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Romal Palmer ile 4 yıllığına anlaştı.
Yeni sezonda 1. Lig'de mücadele edecek olan Göztepe, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Romal Palmer ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Manchester City altyapısında futbola başlayan Palmer, Barnsley takımında profesyonel olduktan sonra kiralık olarak Darlington takımının formasını giydi. Palmer, Championship'te toplamda 70 karşılaşmada mücadele etti. - İZMİR
İhlas Haber Ajansı / Spor