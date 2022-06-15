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Romain Saiss, Beşiktaş için İstanbul'da

Demirören Haber Ajansı - Kaan Ülker - Spor
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Romain Saiss, Beşiktaş için İstanbul'da

Faslı futbolcu Roman Saiss, Beşiktaş ile transfer görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'a geldi.

Faslı futbolcu Roman Saiss, Beşiktaş ile transfer görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'a geldi.

Fas'ın Kasablanka kentinden kalkan uçakla saat 23.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na ulaşan 32 yaşındaki stoperi siyah-beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı. İstanbul'a eşi ve çocuklarıyla gelen Saiss, kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen taraftarları kırmazken, kameralara "kartal" pozu verdi. Faslı stoper, kendisi için ayarlanan araç ile havalimanından ayrıldı.Siyah-beyazlı kulübün oyuncu ile İstanbul'da yapacağı görüşmelerin ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.

Demirören Haber Ajansı / Kaan Ülker - Spor

İstanbul Havalimanı Beşiktaş İstanbul Fas Spor Haberler

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