Haberler

Roma, Zeki Çelik'in Golüyle Udinese'yi Geçti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Roma, Zeki Çelik'in gol attığı maçta Udinese'yi 2-0 mağlup etti. Roma, Lorenzo Pellegrini'nin penaltı golüyle ilk yarıyı önde kapatırken, ikinci yarıda Zeki Çelik'in golüyle skoru artırdı. Bu sonuçla Roma ligdeki yarışta önemli bir galibiyet elde etti.

İtalya Serie A'nın 11. hafta maçında Roma, Zeki Çelik'in gol attığı maçta Udinese'yi 2-0 yendi.

İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Roma 42. dakikada Lorenzo Pellegrini'nin penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip milli oyuncu Zeki Çelik'in 61. dakikada attığı golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Inter, Serie A'nın yeni lideri

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan karşılaşmada Lazio'yu ağırlayan Inter, 3. dakikada Lautaro Martinez'le öne geçti.

Maçın 62. dakikasında Ange-Yoan Bonny ile farkı ikiye çıkaran ev sahibi ekip, maçı 2-0 kazandı.

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, Inter'de karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Bu sonuçla 24 puana ulaşan Inter, averaj farkıyla Roma'nın önünde ligin yeni lideri oldu.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

Yine o ilçe sallandı! Gece yarısı korkutan deprem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Merkez Bankası'nın tahmini sonrası asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni zam oranı

Merkez'in tahmini asgari ücret hesabını altüst etti! İşte yeni oran
Zirvede puan farkı 1'e indi! Fenerbahçe'den Kadıköy'de resital

Fenerbahçe'den rakiplerine korku salan galibiyet
Osman Özköylü'den sert tepki: Fenerbahçe ve Galatasaray'a versin de hakemliğini göreyim

Ünlü isme olay tepki: F.Bahçe, G.Saray'a versin de hakemliğini göreyim
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Diyarbakır'da hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı

Bir il alarmda! Hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı
Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi

Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi
Selçuk İnan'dan ''Galatasaraylı Selçuk'' söylemlerine yanıt

O söylemlere cevap verdi: ''Galatasaraylı Selçuk'' olabilirim ama...
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray kaybedince daha motive çıktık

Galatasaray'ın yenilmesinin ardından maç öncesi konuşulanları anlattı
Formula 1 Brezilya Grand Prix'ini Lando Norris kazandı

Formula 1 Brezilya Grand Prix'si nefes kesti! İşte kazanan pilot
Q Yatırım Bankası'na yönelik tefecilik soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

Tefecilik soruşturmasında gözaltına alınanlar için karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.