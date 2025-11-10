Roma, Zeki Çelik'in Golüyle Udinese'yi Geçti
İtalya Serie A'nın 11. haftasında Roma, Zeki Çelik'in gol attığı maçta Udinese'yi 2-0 mağlup etti. Roma, Lorenzo Pellegrini'nin penaltı golüyle ilk yarıyı önde kapatırken, ikinci yarıda Zeki Çelik'in golüyle skoru artırdı. Bu sonuçla Roma ligdeki yarışta önemli bir galibiyet elde etti.
İtalya Serie A'nın 11. hafta maçında Roma, Zeki Çelik'in gol attığı maçta Udinese'yi 2-0 yendi.
İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Roma 42. dakikada Lorenzo Pellegrini'nin penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip milli oyuncu Zeki Çelik'in 61. dakikada attığı golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Inter, Serie A'nın yeni lideri
Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan karşılaşmada Lazio'yu ağırlayan Inter, 3. dakikada Lautaro Martinez'le öne geçti.
Maçın 62. dakikasında Ange-Yoan Bonny ile farkı ikiye çıkaran ev sahibi ekip, maçı 2-0 kazandı.
Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, Inter'de karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Bu sonuçla 24 puana ulaşan Inter, averaj farkıyla Roma'nın önünde ligin yeni lideri oldu.