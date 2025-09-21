Haberler

Roma, Lazio'yu Başkent Derbisinde 1-0 Mağlup Etti

İtalya 1. Futbol Ligi'nde Roma, Lazio'yu oynadığı başkent derbisinde 1-0 yenerek puanını 9'a yükseltti. Maçta Lazio'nun Reda Belahyane ile Matteo Guendouzi kırmızı kart gördü.

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 4. haftasındaki başkent derbisinde Roma, konuk olduğu Lazio'yu 1-0 mağlup etti.

Roma kentinin iki takımı, başkent derbisinde kozlarını Olimpiyat Stadı'nda paylaştı.

Maçın 38. dakikasında Roma, Lorenzo Pellegrini'nin golüyle öne geçerek ilk yarıyı 1-0 üstün kapattı.

Ev sahibi Lazio, 86. dakikada Reda Belahyane'nin rakibine sert müdahalesi sonucu kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca konuk ekip, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu arada, maçın bitiş düdüğünün ardından Lazio'nun diğer oyuncusu Matteo Guendouzi, hakeme itirazları nedeniyle kırmızı kartla cezalandırıldı.

Roma'da milli futbolcu Zeki Çelik, derbide 90 dakika forma giydi.

Bu sonuçla Roma, puanını 9'a yükseltti. Lazio ise 3 puanda kaldı.

