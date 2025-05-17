Roma Açık Tenis Turnuvası'nda Finalde Sinner ve Alcaraz Karşılaşacak

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda Finalde Sinner ve Alcaraz Karşılaşacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler kategorisinde finale kalan isimler belli oldu. Dünya 1 numarası Jannik Sinner, 3 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz ile karşılaşacak. Yarı finallerde Alcaraz, Lorenzo Musetti'yi; Sinner ise Tommy Paul'u mağlup etti.

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler kategorisinde final müsabakası, dünya 1 numarası İtalyan raket Jannik Sinner ile 3 numaralı seribaşı İspanyol Carlos Alcaraz arasında oynanacak.

Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda düzenlenen turnuvaya tek erkekler kategorisinde yarı final müsabakalarıyla devam edildi.

Günün ilk yarı final maçında, 3 numaralı seribaşı Alcaraz, ev sahibi ülkeden 8 numaralı seribaşı Lorenzo Musetti karşılaştı. Merkez Kort'ta oynanan ve 2 saat 3 dakika süren mücadelede Alcaraz, Musetti'yi 6-3 ve 7-6'lük setlerle 2-0 yenerek, finale yükseldi.

Yarı finalin diğer ayağında ise dünya 1 numarası İtalyan Sinner ile 11 numaralı seribaşı ABD'li Tommy Paul, Merkez Kort'ta karşılaştı. Mücadele 1 saat 43 dakika sürerken, Sinner ilk seti kaybetse de maçı çevirmesini bildi. İtalyan raket, ABD'li rakibini 1-6, 6-0 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek, finale yükseldi.

Böylece Roma Açık'ta tek erkekler finalinde, 18 Mayıs Pazar günü Sinner ile Alcaraz karşılaşacak.

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda yarın da tek kadınlar final müsabakası oynanacak. Finalde 4 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauf ile 6 numaralı seribaşı İtalyan Jasmine Paolini kozlarını paylaşacak.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Spor
Araçla önünü kestiği eşinin kafasına sıktı

Kan donduran olay! Araçla önünü kesip kafasına sıktı
Ev sahibi, 11 yıldır aranan kişinin cesedini kiracısının evindeki buzdolabında buldu

Çilingirle girdi, dehşetle karşılaştı! Buzdolabından parça parça çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Orta Doğu'daki Gazze sessizliğini dönüş yolunda bozdu: Çok iyi şeyler olacak

Trump, Orta Doğu turundaki Gazze sessizliğini dönüş yolunda bozdu
Simge Sağın'ın en zor günü! Ablası Nilay Sağın son yolculuğuna uğurlanıyor

Ünlü sanatçının acı günü! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
Nüfusu 5 bin ve üzerinde olan yerlerde belediye kurulabilecek

Meclis'e resmen sunuldu! Yeni belediyeler kuruluyor
Hande Erçel derin yırtmaçlı cesur elbisesiyle geceye damga vurdu

Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle geceye damga vurdu
Diyarbakır'da Kürt Dil Bayramı'na özel şiirli kaldırımlar

Diyarbakır'da belediyenin son icraatı tartışma yarattı
Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte Ali Koç'un karşısına çıkacak adaylar

Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte Ali Koç'un karşısına çıkacak adaylar
Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki

Kerem'den TFF'ye eşi benzeri görülmemiş tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.