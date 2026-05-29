Djokovic, Fransa Açık'a 3. turda veda etti

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta 3 numaralı seribaşı Novak Djokovic, 19 yaşındaki Brezilyalı Joao Fonseca'ya 3-2 yenilerek elendi. Kadınlarda Svitolina tur atlarken, erkeklerde Mensik de 4. tura yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 6. gününde, kariyerinin 25. grand slam şampiyonluğunu hedefleyen 39 yaşındaki Djokovic, 19 yaşındaki Brezilyalı raket Joao Fonseca (28) ile karşılaştı.

Philippe-Chatrier kortunda oynanan maçta 6-4'lük setlerle 2-0 öne geçen Djokovic, 6-3, 7-5 ve 7-5'lik setlerle rakibine 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti.

Çek Jakub Mensik (26), Avustralyalı Alex de Minaur'u (8) 0-6, 6-2, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 3-1 yenerek 4. tur biletini aldı.

Kadınlarda ise Ukraynalı Elina Svitolina (7), Alman Tamara Korpatsch'ı 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek tur atladı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
