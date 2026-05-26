Fransa Açık'ta Jannik Sinner ikinci tura çıktı

Fransa Açık'ta tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Jannik Sinner, Fransız Clement Tabur'u 3-0 yenerek ikinci tura yükseldi. Son şampiyon Coco Gauff da tur atlarken, Jessica Pegula sürpriz bir yenilgiyle elendi.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros), tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Jannik Sinner, ikinci tura yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuvanın üçüncü gününde dünya klasmanının 1 numarası İtalyan tenisçi Sinner, turnuvaya özel davetle katılan Fransız Clement Tabur ile karşılaştı.

Turnuvadaki ilk şampiyonluğunu kovalayan Sinner, rakibini 6-1, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek adını ikinci tura yazdırdı.

Son şampiyon Gauff rahat tur atladı

Fransa Açık'ta son tek kadınlar şampiyonu ABD'li Coco Gauff (4), vatandaşı Taylor Townsend'i 6-4 ve 6-0'lık setlerle turnuva dışında bıraktı.

5 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula ise Avustralyalı Kimberly Birrell'e 6-1, 3-6 ve 3-6'lık setlerle 2-1 yenilerek turnuvaya ilk turda veda etti.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
