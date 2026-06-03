Flavio Cobolli, Fransa Açık'ta yarı finale çıktı
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde İtalyan Flavio Cobolli, Kanadalı Felix Auger-Aliassime'ı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros), tek erkeklerde İtalyan Flavio Cobolli yarı finale yükseldi.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvada tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı Kanadalı raket Felix Auger-Aliassime ile 10 numaralı seribaşı İtalyan Flavio Cobolli karşı karşıya geldi.
İtalyan raket, Kanadalı rakibini 4-6, 6-4, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.
Cobolli, yarı finalde Matteo Berrettini-Matteo Arnaldi eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Kaynak: AA / Fatih Erel