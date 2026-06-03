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Flavio Cobolli, Fransa Açık'ta yarı finale çıktı

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Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde İtalyan Flavio Cobolli, Kanadalı Felix Auger-Aliassime'ı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros), tek erkeklerde İtalyan Flavio Cobolli yarı finale yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvada tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı Kanadalı raket Felix Auger-Aliassime ile 10 numaralı seribaşı İtalyan Flavio Cobolli karşı karşıya geldi.

İtalyan raket, Kanadalı rakibini 4-6, 6-4, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Cobolli, yarı finalde Matteo Berrettini-Matteo Arnaldi eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: AA / Fatih Erel
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