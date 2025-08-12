Robin van Persie'den Fenerbahçe'ye Başarılar Dileği

FEYENOORD Teknik Direktörü Robin van Persie " Fenerbahçe'nin yeri bende özeldir. Bu vesile ile de Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum" dedi.

Feyenoord UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme turu rövanşında Fenerbahçe'ye 5-2 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie açıklamalarda bulundu.

Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie, "Topa sahip olduğumuzda daha sakin olabilirdik. Defans olarak kötü değildik. Fenerbahçe fırsatçılık yapıp ölü toplardan fırsat yarattılar ve kontra ataklarda iyi çıktılar. Yoksa defans açısından çok kötü değildik. Taraftarlar beni çağırdı. Çok sevindim. Fenerbahçe'nin yeri bende özeldir. Bu vesile ile de Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu.

IN-BEOM: FENERBAHÇE ÖNEMLİ OYUNCULARA SAHİP

Feyenoord'un Güney Koreli oyuncusu In-beom Hwang maç sonrası yaptığı basın toplantısında, "Daha iyi olmak zorundayız. Yolumuza UEFA Avrupa Ligi'nde devam edeceğiz. Fenerbahçe çok fazla önemli oyuncuya sahip. Oyunu kontrol ettiler ve biz onlar kadar iyi değildik" dedi.

'FENERBAHÇE BUGÜN DAHA İYİ OYNADI'

Hwang sözlerinin devamında, "Bundan sonra her maçta daha iyisini yapıp taraftarlarımızı mutlu etmeliyiz. Ligde, UEFA Avrupa Ligi'nde ve kupada onları mutlu etmek istiyoruz. Çok zor bir maçtı. Savunmada ve hücumda daha iyi olabilirdik. İlk maçta ilk yarıda oyunu biz domine etmiştik ama ikinci yarıda ise durum değişmişti. Bu maçta ise istediğimiz taktik ve stratejileri uygulamaya çalıştık ama Fenerbahçe bugün daha iyi oynadı. Planımızı uygulayamadık. Bu mağlubiyeti kabul ederek ders çıkarmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.