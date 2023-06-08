Roberto Carlos, Jardel ve Batshuayi, Champions Island'ın açılışını yaptı

Uefa Şampiyonlar Ligi Finali'ne özel tasarlanan özel ada: adidas Champions Island'ın açılışı, ünlü futbolcular Roberto Carlos, Mario Jardel ve Michy Batshuayi'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

adidas, İstanbul'da gerçekleşmesi uzun zamandır beklenen UEFA Şampiyonlar Ligi Finali heyecanını futbolseverlere yaşatmak için projeye imza attı. Finale özel olarak Haliç Boğazı'nda ilk defa kurulan "adidas Champions Island"ın açılışı; Galatasaray'ın Brezilyalı eski yıldızı Mario Jardel, Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden Brezilyalı Roberto Carlos ve Sarı-lacivertlilerin golcü ismi Michy Batshuayi'nin katılımıyla yapıldı.

adidas Champions Island, 9-10 Haziran'da da futbolseverleri ağırlamaya devam edecek.