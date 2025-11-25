Robert Lewandowski'den Fenerbahçe'ye cevap

Süper Lig devi Fenerbahçe ile ismi ciddi bir şekilde anılan Barcelona'nın golcü oyuncusu Robert Lewandowski, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

FENERBAHÇE'YE TRANSFER CEVABI

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de bir numaralı transfer hedefi Robert Lewandowski olmuştu. Sky DE'nin haberine göre; Fenerbahçe, kış transfer döneminde Robert Lewandowski'yi kadrosuna katmak için resmi bir teklif yapmadı ancak menajeriyle iletişime geçti. 37 yaşındaki Polonyalı yıldızın Fenerbahçe'nin ilgisine karşılık vermediği belirtildi.

BARCELONA'DA KALACAK

Haberde, Lewandowski'nin sezon sonuna kadar Barcelona'da kalmayı planladığı ve ocak ayında bir transfer düşünmediği dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 12 maçta forma giyen Lewandowski, rakip ağlara 7 gol kaydetti. Sözleşmesinde +1 yıl opsiyon bulunan yıldız ismin Barcelona ile kontratı sezon sonunda sona erecek.