Robert Lewandowski'den Fenerbahçe'ye cevap
Fenerbahçe'nin golcü arayışlarında bir numaralı hedefi olan Barcelona'nın golcü oyuncusu Robert Lewandowski, geleceği hakkında kararını verdi. 37 yaşındaki Polonyalı yıldızın Fenerbahçe'nin ilgisine karşılık vermediği ve sezon sonuna kadar Barcelona'da kalmayı planladığı belirtildi.
- Robert Lewandowski, Fenerbahçe'nin transfer teklifine olumlu yanıt vermedi.
- Robert Lewandowski, sezon sonuna kadar Barcelona'da kalmayı planlıyor ve ocak ayında transfer düşünmüyor.
- Robert Lewandowski'nin Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
Süper Lig devi Fenerbahçe ile ismi ciddi bir şekilde anılan Barcelona'nın golcü oyuncusu Robert Lewandowski, geleceğiyle ilgili kararını verdi.
FENERBAHÇE'YE TRANSFER CEVABI
Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de bir numaralı transfer hedefi Robert Lewandowski olmuştu. Sky DE'nin haberine göre; Fenerbahçe, kış transfer döneminde Robert Lewandowski'yi kadrosuna katmak için resmi bir teklif yapmadı ancak menajeriyle iletişime geçti. 37 yaşındaki Polonyalı yıldızın Fenerbahçe'nin ilgisine karşılık vermediği belirtildi.
BARCELONA'DA KALACAK
Haberde, Lewandowski'nin sezon sonuna kadar Barcelona'da kalmayı planladığı ve ocak ayında bir transfer düşünmediği dile getirildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon tüm kulvarlarda 12 maçta forma giyen Lewandowski, rakip ağlara 7 gol kaydetti. Sözleşmesinde +1 yıl opsiyon bulunan yıldız ismin Barcelona ile kontratı sezon sonunda sona erecek.