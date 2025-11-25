Haberler

Robert Lewandowski'den Fenerbahçe'ye cevap

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin golcü arayışlarında bir numaralı hedefi olan Barcelona'nın golcü oyuncusu Robert Lewandowski, geleceği hakkında kararını verdi. 37 yaşındaki Polonyalı yıldızın Fenerbahçe'nin ilgisine karşılık vermediği ve sezon sonuna kadar Barcelona'da kalmayı planladığı belirtildi.

  • Robert Lewandowski, Fenerbahçe'nin transfer teklifine olumlu yanıt vermedi.
  • Robert Lewandowski, sezon sonuna kadar Barcelona'da kalmayı planlıyor ve ocak ayında transfer düşünmüyor.
  • Robert Lewandowski'nin Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Süper Lig devi Fenerbahçe ile ismi ciddi bir şekilde anılan Barcelona'nın golcü oyuncusu Robert Lewandowski, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

FENERBAHÇE'YE TRANSFER CEVABI

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de bir numaralı transfer hedefi Robert Lewandowski olmuştu. Sky DE'nin haberine göre; Fenerbahçe, kış transfer döneminde Robert Lewandowski'yi kadrosuna katmak için resmi bir teklif yapmadı ancak menajeriyle iletişime geçti. 37 yaşındaki Polonyalı yıldızın Fenerbahçe'nin ilgisine karşılık vermediği belirtildi.

BARCELONA'DA KALACAK

Haberde, Lewandowski'nin sezon sonuna kadar Barcelona'da kalmayı planladığı ve ocak ayında bir transfer düşünmediği dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 12 maçta forma giyen Lewandowski, rakip ağlara 7 gol kaydetti. Sözleşmesinde +1 yıl opsiyon bulunan yıldız ismin Barcelona ile kontratı sezon sonunda sona erecek.

Fatih Kayalı
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTarık K:

Bir oyuncuyu henüz idealleri varken 10 a alıp parlayınca 30 a satacaksın, 30 yaşın üstündeki oyuncu eğer CR7 değilse niye koşsun ki artık emekliliğini düşünmeye başlayacak.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErdoğan Karacaoğlan:

la vallaha alın istemeyen ölsün bir gs li olarak. yeterki sahada yenin bizi, aslan gibi oynayın taktir edelim. ayak ouynlarına bi son verin. ikardiyi, osirtmeni aşırı motive ettiniz kendinize karşı bu ayak oyunlarıyla. Saranı da tebrik ediyorum sportmenlik dışı hiç bi medyatik faaliyeti yok görünen. GS li yönetim de salak değil karşıdan kışkırtma olmayınca saldırsın. sporun içinde kalalım rekabet o zaman güzel. volkan, bilo, mırt kaptan bi şey katmıyo fenere esasında. düşman üretiyorlar fenere

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Fenerbahçe için çok gereksiz birisi.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
