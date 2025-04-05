Rizespor ve Sivasspor Berabere Kaldı
Süper Lig'de Rizespor, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Rizespor 70. dakikada penaltı golüyle öne geçerken, Sivasspor 84. dakikada eşitliği sağladı.
(ANKARA) - Süper Lig'in 30. hafta maçında Rizespor, konuk ettiği Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Net Global Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayan maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetti.
Berkay Özcan'ın 70. dakikada penaltıdan atığı golle Rizespor, Sivasspor karşısında 1-0 öne geçti. 84. dakikada Veljko Simiç'in attığı golle Sivasspor beraberliği yakaladı ve durumu 1-1 yaptı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca maç 1-1 berabere sonuçlandı.
Kaynak: ANKA / Spor