Çaykur Rizespor taraftarından İrfan Can Eğribayat'a ilginç istek: Allah için bizim kaleye geç

Trendyol Süper Lig'in 3.haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Gol yağmuruna dönen mücadeleyi Fenerbahçe 5-0 kazandı.

"BİZİM KALEYE GEÇ"

Gecenin şanssız ismi olan Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'ın yediği goller sonrası ilginç anlar yaşandı. Bir Rizespor taraftarı, maç oynandığı anda Fenerbahçe'nin yedek kalecisi İrfan Can Eğribayat'a seslenerek, "Sen bizim kaleye geç, Allah rızası için. Bizim kaleye geç. Vallahi geç" diye bir istekte bulundu.

"OLMAZ"

Bunun üzerine İrfan Can ise "Olmaz" anlamında başını salladı. O anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.