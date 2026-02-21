Haberler

Rizespor, Kocaelispor'u 2-0 Mağlup Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor, Kocaelispor'u 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Rizespor'un golleri Mihaila ve Akaydın'dan geldi.

(ANKARA) - Süper Lig'in 23. haftasında Rizespor sahasında Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan ve hakem Mehmet Türkmen'in yönettiği maçı Rizespor 2-0 kazandı.

Ev sahibi Rizespor'a gaibiyeti getiren golleri 13. dakikada Valentin Mihaila ve 57. dakikada Samet Akaydın kaydetti.

Kaynak: ANKA
Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı

Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasak aşk feci sonla bitti! Kadının kocası aniden eve dönünce...

Yasak aşk feci sonla bitti! Kadının kocası aniden eve dönünce...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz

Soruşturma başlatılan olaya bir tepki de Erdoğan'dan: İzin vermeyiz
Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu baba oluyor

Ünlü çiftten güzel haber: Aile genişliyor
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor

Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı
Yasak aşk feci sonla bitti! Kadının kocası aniden eve dönünce...

Yasak aşk feci sonla bitti! Kadının kocası aniden eve dönünce...
Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın

Geleneğiniz batsın! Düğünde yasak falan dinlemediler
Para var huzur var dedirten görüntü! 44 milyon euroya mal edildi

Para var huzur var dedirten görüntü!