Rizespor, Kocaelispor'u 2-0 Mağlup Etti
Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor, Kocaelispor'u 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Rizespor'un golleri Mihaila ve Akaydın'dan geldi.
(ANKARA) - Süper Lig'in 23. haftasında Rizespor sahasında Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan ve hakem Mehmet Türkmen'in yönettiği maçı Rizespor 2-0 kazandı.
Ev sahibi Rizespor'a gaibiyeti getiren golleri 13. dakikada Valentin Mihaila ve 57. dakikada Samet Akaydın kaydetti.
Kaynak: ANKA