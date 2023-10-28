Rizespor'dan Galatasaray yenilgisi sonrası jet hızında açıklama: Hayallerimizi yıkmayın

Sahasında Galatasaray'a 1-0 yenilen Çaykur Rizespor, mücadelenin ardından bir açıklama yaptı. Karadeniz temsilcisinin yaptığı açıklamada, "Gelecek vaat eden genç bir kadro kurduk, bir mücadele içerisindeyiz, hayallerimiz var, hayallerimizi yıkmayın! Anadolu kulüpleri sadece saygı bekliyor, adaletli davranılmasını bekliyor, alın terinin karşılığı çarpık düzene kurban gitmesin istiyor. Esas sorun kaybedilen puanlar değil bizzat yok olan güvendir" ifadeleri yer aldı.

Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor evinde Galatasaray'a 1-0 yenildi. Karadeniz ekibi sosyal medya hesabından tepki gösteren bir açıklama metni yayımladı.

"HAYALLERİMİZİ YIKMAYIN"

Hasan Yavuz Bakır imzalı, kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde, "Gencecik çocukların emeklerine yazık. Eşine çok rastlanmayan gelecek vaat eden genç oyuncular projesiyle sezona başlayan Çaykur Rizespor camiasına yazık.

Gelecek vaat eden genç bir kadro kurduk, bir mücadele içerisindeyiz, hayallerimiz var, hayallerimizi yıkmayın! Anadolu kulüpleri sadece saygı bekliyor, adaletli davranılmasını bekliyor, alın terinin karşılığı çarpık düzene kurban gitmesin istiyor. Esas sorun kaybedilen puanlar değil bizzat yok olan güvendir.

Çaykur Rizespor olarak sahada mücadele etmeye, Süper Lig'e renk katmaya devam edeceğiz. Futbolun tüm paydaşlarını özlenen adaletli yönetimin oluşması için görev almaya davet ediyor, bu akşamki maçta emeğimizin gasp edilmesine sebep olanların vicdanlarıyla baş başa bırakıyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."