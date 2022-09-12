Çaykur Rizespor, Adanaspor maçı hazırlıklarına başladı
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Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında 17 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında 17 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Yılport Samsunspor karşılaşmasında ilk 11'de yer alan futbolcular ısınma hareketlerinin ardından gerçekleştirdikleri koşu ile antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise 5'e 2 pas çalışması ve çift kale maç yaptı.
Yeşil-mavili ekip, çalışmalarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor