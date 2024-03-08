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Rizespor'a 6 atan Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme

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Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup etti. Maçı farklı kazanan sarı-kırmzılılar, galibiyetin ardından ezeli rakibi Fenerbahçe'ye "Fener Ağlama" tezahüratı yaptı.

Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 6-2 yendi. Sarı-kırmızılılarda Kerem Demirbay hat-trick yaptı.

"FENER AĞLAMA"

Galatasaray'da 6-2 kazanılan Rizespor karşılaşmasının ardından tribünlerden, "Fener Ağlama" tezahüratı yapıldı. Rizespor ile oynanan maçın ardından Galatasaraylı taraftaralar, "Fener Ağlama" tezahüratları yaptı.

ASLAN LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Mücadeleyi 6-2 kazanan sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde liderliğini sürdürmeyi başardı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (5)

Ünsal Erol:

Fener niye agliyor onu anlamadım 6 gol olunca fenerden yedikleri 6 gol geldi zaaar

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Mustafa Kaya:

Haftayada trabzona kanaryaaaa :D Trabzondan selam

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Şükrü Polat:

Yediğiniz 35 puan fark bi maçla çıkmaz. 35 sene daha beklemeniz lazım çocuk

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Goethegitme:

Mıstavaaa 28 maçta 46 puan ne olluuumm tepeciksporlu seni ehubsjsuee

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Alparslan Çapa:

Mac rams da oldu rize de deyil.onuda gectim rizede o berbat sahda oynasinlar görelim pardon gs sikayetde bulunmustuya rizenin stadi berbat diye hatda rize tff den uyari aldi stad yuzunden

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