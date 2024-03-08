Rizespor'a 6 atan Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme
Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup etti. Maçı farklı kazanan sarı-kırmzılılar, galibiyetin ardından ezeli rakibi Fenerbahçe'ye "Fener Ağlama" tezahüratı yaptı.
Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 6-2 yendi. Sarı-kırmızılılarda Kerem Demirbay hat-trick yaptı.
"FENER AĞLAMA"
Galatasaray'da 6-2 kazanılan Rizespor karşılaşmasının ardından tribünlerden, "Fener Ağlama" tezahüratı yapıldı. Rizespor ile oynanan maçın ardından Galatasaraylı taraftaralar, "Fener Ağlama" tezahüratları yaptı.
ASLAN LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Mücadeleyi 6-2 kazanan sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde liderliğini sürdürmeyi başardı.