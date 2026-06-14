Rize'de çay bahçesinde milli maç heyecanı

A Milli Futbol Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk mücadelesi olan Avustralya maçı, Türkiye'nin dört bir yanında ilgiyle izlendi.

Kanada'nın Vancouver kentinde sabah erken saatlerde oynanan bu tarihi maçı kaçırmak istemeyen vatandaşlar, saat 07.00 itibarıyla ekranları başına geçerken Rize'de ise çay hasadı için bahçeye girmek zorunda olan üreticiler maçı cep telefonlarından takip etti.

Rize'nin dik yamaçlarındaki yeşil çay bahçelerinde yaş çay hasadı yapan üreticiler, yılın en yoğun hasat döneminde hem çalışıp hem de A Milli Futbol Takımı'nı destekledi.

Çaylıklarda üreticiler cep telefonlarından veya çay bezlerinin yanına koydukları radyolardan maçı canlı takip etti. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı