Rize haber! Çaykur Rizespor, Ercan Coşkun'la 2 yıllık sözleşme imzaladı - Haberler

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Rize haber! Çaykur Rizespor, Ercan Coşkun'la 2 yıllık sözleşme imzaladı

Rize haber! Çaykur Rizespor, Ercan Coşkun'la 2 yıllık sözleşme imzaladı

Rize haberleri: Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ercan Coşkun ile 2 yıllık mukavele yaptı.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ercan Coşkun ile 2 yıllık mukavele yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ercan Coşkun'un transferi için Ümraniyespor ile anlaşmaya varılmıştır. 27 yaşındaki defans oyuncusu, kendisini 2 yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Ercan Coşkun'a 'Hoş geldin.' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

AA / Muhittin Sandıkçı - Spor

Ercan Coşkun Rizespor Spor Haberler

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