Rize'de sahaya inen taraftarlar kar temizliği yaptı - Haberler

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Rize'de sahaya inen taraftarlar kar temizliği yaptı

Demirören Haber Ajansı - Arzu Erbaş - Spor
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Rize'de sahaya inen taraftarlar kar temizliği yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Çaykur Rizespor - Trabzonspor karşılaşması öncesi Çaykur Didi Stadyumu'nun zemininde kar küreme çalışmalarına sahaya inen yeşil-mavili taraftarlar da destek verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Çaykur Rizespor - Trabzonspor karşılaşması öncesi Çaykur Didi Stadyumu'nun zemininde kar küreme çalışmalarına sahaya inen yeşil-mavili taraftarlar da destek verdi.

Çaykur Didi Stadyumu'nda kar temizleme çalışmalarına taraftarlarda destek verdi. Sahaya inen yeşil-mavili taraftarlar ellerinde küreklerle kar küreyerek görevlilere yardımcı oldu. Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Fahri Tatan ile asbaşkan Yılmaz Zehiroğlu da kar temizleme çalışmalarına katıldı. Saha kısa sürede temizlenerek maç oynanmaya hazır hale getirildi.


Rize'de sahaya inen taraftarlar kar temizliği yaptı

Rize'de sahaya inen taraftarlar kar temizliği yaptı

Rize'de sahaya inen taraftarlar kar temizliği yaptı

Rize'de sahaya inen taraftarlar kar temizliği yaptı

Rize'de sahaya inen taraftarlar kar temizliği yaptı

Rize'de sahaya inen taraftarlar kar temizliği yaptı

Rize'de sahaya inen taraftarlar kar temizliği yaptı

Rize'de sahaya inen taraftarlar kar temizliği yaptı

Rize'de sahaya inen taraftarlar kar temizliği yaptı

Rize'de sahaya inen taraftarlar kar temizliği yaptı

Rize'de sahaya inen taraftarlar kar temizliği yaptı

Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Spor

Spor Toto Süper Lig, Rizespor, Çaykur, kar, Spor, Haberler

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