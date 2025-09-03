Rize'de Rafting Avrupa Kupası Başladı

RİZE'de Rafting Avrupa Kupası başladı.

Türkiye Kano Federasyonu yıllık faaliyet programında yer alan Rafting Avrupa Kupası Şampiyonası Rize'de başladı. Kupa, Ardeşen ilçesi Fırtına Nehri kenarındaki Vali Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafting Parkuru'nda düzenlendi. 5 ülkeden 10 takım ile 150 sporcu ve teknik ekibin katıldığı yarışların ilk gününde sporcular kıya sıya mücadele etti. 3 gün sürecek yarışlar Cuma günü final müsabakaları ile sona erecek.

'RİZE'NİN KÜLTÜREL VE SPORTİF TANITIMINI YAPIYORUZ'

Rize'nin kültürel ve sportif tanıtımını yaptıklarını söyleyen Gençlik Spor Müdürü Ramazan Öztürk, "Ardeşen ilçesi olarak yine büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. 5 ülkeden 150 sporcuyla yarışlar devam ediyor. Dün itibari ile açılışını yaptık. Uluslararası bir organizasyon bizim için çok kıymetli. Rize çeşitli branşlarda uluslararası organizasyonlara ev sahibi yapıyor. Burada 200'ün üzerinde bir katılımcı mevcut. Burada Rize'nin kültürel ve sportif tanıtımını yapıyoruz" dedi.

'BU İŞİN YAŞI OLMADIĞINI GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORUM'

Bu işin yaşı olmadığını dile getiren antrenör Aydın Aksoy da "Ben çocuklara örnek olmaya çalışıyorum. 38 yaşında olmama rağmen hala suya girip yarışabiliyorum. Ben çocuklara sadece dışaran destek vermeyi doğru bulmuyorum. Benim gibi elini biraz taşın altına koyup örnek olup, bu işin yaşı olmadığını göstermeye çalışıyorum " diye konuştu.

Yarışlara katılan sporcu Mustafa Kaan Aytaç, "Şuan Rize'deyiz. Kazakistan'la yarıştık şampiyon olduk. Kazaklarla mücadeleyi kazandık. Parkurumuz gayet güzel, hırçın bir parkurumuz var. 2 botun birbirine çarpması ve rekabeti güçlü geçişler var. Herkesin emeğine sağlık" dedi.