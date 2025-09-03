Haberler

Rize'de Rafting Avrupa Kupası Başladı

Rize'de Rafting Avrupa Kupası Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen Rafting Avrupa Kupası Şampiyonası, 5 ülkeden 10 takım ve 150 sporcunun katılımıyla başladı. Yarışlar, Rize'nin kültürel ve sportif tanıtımını sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.

RİZE'de Rafting Avrupa Kupası başladı.

Türkiye Kano Federasyonu yıllık faaliyet programında yer alan Rafting Avrupa Kupası Şampiyonası Rize'de başladı. Kupa, Ardeşen ilçesi Fırtına Nehri kenarındaki Vali Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafting Parkuru'nda düzenlendi. 5 ülkeden 10 takım ile 150 sporcu ve teknik ekibin katıldığı yarışların ilk gününde sporcular kıya sıya mücadele etti. 3 gün sürecek yarışlar Cuma günü final müsabakaları ile sona erecek.

'RİZE'NİN KÜLTÜREL VE SPORTİF TANITIMINI YAPIYORUZ'

Rize'nin kültürel ve sportif tanıtımını yaptıklarını söyleyen Gençlik Spor Müdürü Ramazan Öztürk, "Ardeşen ilçesi olarak yine büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. 5 ülkeden 150 sporcuyla yarışlar devam ediyor. Dün itibari ile açılışını yaptık. Uluslararası bir organizasyon bizim için çok kıymetli. Rize çeşitli branşlarda uluslararası organizasyonlara ev sahibi yapıyor. Burada 200'ün üzerinde bir katılımcı mevcut. Burada Rize'nin kültürel ve sportif tanıtımını yapıyoruz" dedi.

'BU İŞİN YAŞI OLMADIĞINI GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORUM'

Bu işin yaşı olmadığını dile getiren antrenör Aydın Aksoy da "Ben çocuklara örnek olmaya çalışıyorum. 38 yaşında olmama rağmen hala suya girip yarışabiliyorum. Ben çocuklara sadece dışaran destek vermeyi doğru bulmuyorum. Benim gibi elini biraz taşın altına koyup örnek olup, bu işin yaşı olmadığını göstermeye çalışıyorum " diye konuştu.

Yarışlara katılan sporcu Mustafa Kaan Aytaç, "Şuan Rize'deyiz. Kazakistan'la yarıştık şampiyon olduk. Kazaklarla mücadeleyi kazandık. Parkurumuz gayet güzel, hırçın bir parkurumuz var. 2 botun birbirine çarpması ve rekabeti güçlü geçişler var. Herkesin emeğine sağlık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Özel'den 'Göreve başladım' diyen Gürsel Tekin'e jet yanıt

CHP lideri Özel'den "Göreve başladım" diyen Gürsel Tekin'e jet yanıt
Babanın kızını tüfekle vurduğu an!

Babanın kızını tüfekle vurduğu an
Jinping ile sohbet eden Putin: Biyoteknolojiyle ölümsüzlüğe bile ulaşılabilir

Putin ölümsüzlüğün şifresini verdi, Çin lideri dondu kaldı
Türkiye'nin giyim devi 450 kişiyi işten çıkardı: Boş damacana gibi kapıya koyulduk

Türkiye'nin giyim devi 450 kişiyi işten çıkardı, ortalık fena karıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalması için her şey yapılıyor! Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı

Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.